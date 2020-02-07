Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı - Son Dakika

Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı

6 saat önce

Deprem bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.

Deprem bilgilendirme broşürleri bastırıldı, System.String[]

Deprem bilgilendirmesi için broşürler bastırılıp dağıtılmaya başlandı.


Malatya Valiliği tarafından depremzedeleri ve vatandaşları bilgilendirme amacıyla broşür bastırıldı. Broşürlerde, "Birlik İçinde El Ele" başlıklı broşürde; "Hasar tespit tanımları", "Deprem sonrası sıkça sorulan sorular ve cevapları", "Hasar tespit nedir?" konularında ki sorulara cevaplar bulunuyor ve aydınlatıcı bilgiler yer alıyor.


Söz konusu broşürlerin, Valilik önündeki AFAD İl Müdürlüğüne ait müracaat çadırlarından, kaymakamlıklardan ve muhtarlıklarından temin edilebileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Valiliği, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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