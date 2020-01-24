Deprem, Bitlis'te de paniğe yol açtı - Son Dakika
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Deprem, Bitlis'te de paniğe yol açtı

6 saat önce

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem, Bitlis'te de hissedildi.

Deprem, Bitlis'te de paniğe yol açtı, System.String[]

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem, Bitlis'te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine döndü.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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