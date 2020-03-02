Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle 2 konteyner kente aileler yerleştirilmeye devam ederken, 3'üncü ve bin ailenin kalmasının hedeflendiği geçici barınma merkezinde de son aşamaya gelindi.

Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle 2 konteyner kente aileler yerleştirilmeye devam ederken, 3'üncü ve bin ailenin kalmasının hedeflendiği geçici barınma merkezinde de son aşamaya gelindi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, diğer taraftan ise kentin 5 farklı noktasına konteyner kentlerin yapımı başlanmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent'te 900 ve Kırklar Mahallesi'nde ise 456 ailenin kalacağı konteyner kentlerin kurulumu tamamlandı. Kurulumu tamamlanan konteyner kentlere şuana kadar 500'den fazla aile yerleşirken, depremzedelerin taşınma işleminin sürdüğü bildirildi.

3'ÜNCÜ KONTEYNER KENTTE SON AŞAMAYA GELDİ

Elazığspor tesislerinin yanındaki 3'üncü konteyner kent ise 75 bin metre kare alan üzerinde kuruldu. Toplam bin 16 adet olması planlanan ve şuana kadar yaklaşık bin konteynerin yerleşimi tamamlanan geçici barınma merkezinde son aşamaya gelindi. Zemin ve alt yapı çalışmasının son aşamaları yapılan ve güneş enerjileri takılmasına başlanan 3'üncü geçici barınma merkezinin önümüzdeki hafta aileler teslim edilmeye başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya turizmi ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların ilk iki aylık rekorunu kırdı
Bankacılık sektörünün net karı 7,92 milyar TL oldu Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]