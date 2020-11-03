Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı

03.11.2020 13:12

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 5 katlı iki binanın ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında çökme anı kameraya yansıdı.

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 5 katlı iki binanın ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında çökme anı kameraya yansıdı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla yapı ise hasar gördü. Elazığ'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin civarında yapının yıkılması kararlaştırılmasının ardından sahada başlayan çalışmalar ise hızla sürüyor. Bugüne kadar 10 bin konuttan fazlası yaklaşık 4 bin yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi bulunan 5 katlı 2 apartmanda kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı. Ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında 5 katlı binaların çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı. Kent merkezin de de yıkımlar kontrollü olarak sürürken, bu nedenle zaman zaman bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapatılıyor.

Kente genelinde yıkım çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten yıkım sorumlularından Burak Çiftçioğlu, "Şehrin tamamen yenileneceğini umut ediyoruz. İnşallah, daha güzel, sağlam ve sağlıklı bir şehir olacaktır. Bunun için valimiz, belediye başkanımız başta olmak üzere bizler gecemizi gündüzümüze katara çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yolları ve asfaltlar bozmamaya, vatandaşı toza boğmamaya çalışıyoruz. Bizler de sonuçta bir emek veriyoruz, bu konuda vatandaşların da bizi anlamalarını rica ediyoruz. Yıkım çalışmaları, ağır hasarlı binaların yıkımı bir yılı bulmaz biter. Ancak kentsel dönüşüm son sürat devam ediyor, bu da yaklaşık 10 yılı bulur. Devletimiz, depremin ilk anından itibaren buradaydılar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kent genelinde yıkım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Müteahhitlerden Oğuzhan Arslan, "Aynı zamanda TOKİ'nin başlattığı yapım çalışmaları da devam ediyor. Bizler de şehrin yüklenici firmaları olarak vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hasar gören binaları yıkıp daha yeni daha sağlam, daha dayanıklı binalar yapmaya etmeye çalışıyoruz. İncelediğimiz kadarıyla binalarda bayağı sıkıntı görüyoruz. Demir olarak, beton olarak, işçilik ve imalat olarak bayağı eksikler görüyoruz. Zaten izlerseniz, binaların ne şekilde olduğunu görürsünüz. Bu binalar 90'lı yıllarda yapılmış ve deprem yönetmeliklerine uyulmadan yapılmış binalardı" diye konuştu.

(Kamil Can Kılıç-Erkan Bay/İHA)

Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı
Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı
Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı
Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı

Valilik, Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Menemenspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 30'a yükseldi Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu
Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu Onyekuru, devre arasında G.Saray'a gelmek için 1.5 yıllık sözleşmeyi şart koştu         
13:52
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in         
13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti         
11:54
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu         
11:26
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 14:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei