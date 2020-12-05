Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı

05.12.2020 14:13

Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı 8 katlı binanın yıkılması saniye saniye görüntülendi Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla deprem bölgesi Elazığ'da kent merkezindeki ağır hasar alan binaların yıkımları hız kazandı.

Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı

8 katlı binanın yıkılması saniye saniye görüntülendi

ELAZIĞ - Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla deprem bölgesi Elazığ'da kent merkezindeki ağır hasar alan binaların yıkımları hız kazandı. Kontrollü yıkımlar sırasında 8 katlı binanın çökme anı da görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkım kararı verilen 15 bin yapının yıkımları da sürüyor. Kısıtlamayı fırsata çeviren firmalar, cadde ve sokakların boşalmasıyla yıkımlara hız verdi. Gazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın kontrollü bir şekilde bir anda yıkılması da cep telefonu kamerası ile kaydedildi

24 Ocak'ta bir deprem meydana geldiğini anımsatan Yıkım Hafriyat Firma Sahibi Burak Çiftçioğlu, "Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Depremin ilk gecesinden bu yana biz de sahada yıkım çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Burası da Gazi Caddesi ve Elazığ'ın en işlek yerlerinden birisi. Biz de bugün sokağa çıkma yasağını bir fırsat bilip, yıkım çalışmasını özellikle bugüne bıraktık. Elazığ'ın daha yaşanılır bir şehir olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Allah, başta valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizden razı olsun. Herkes elinden geldiğince mücadelesini veriyor ve vatandaşı bu süreçte mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi.

Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı
Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı
Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı
Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı

Koronavirüs, Deprem, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte merak edilen detaylar Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada
G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir         
14:15
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei