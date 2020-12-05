Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'da kısıtlamayla yıkımlar hız kazandı

8 katlı binanın yıkılması saniye saniye görüntülendi

ELAZIĞ - Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla deprem bölgesi Elazığ'da kent merkezindeki ağır hasar alan binaların yıkımları hız kazandı. Kontrollü yıkımlar sırasında 8 katlı binanın çökme anı da görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs(Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alarak yıkım kararı verilen 15 bin yapının yıkımları da sürüyor. Kısıtlamayı fırsata çeviren firmalar, cadde ve sokakların boşalmasıyla yıkımlara hız verdi. Gazi Caddesi'ndeki 8 katlı binanın kontrollü bir şekilde bir anda yıkılması da cep telefonu kamerası ile kaydedildi

24 Ocak'ta bir deprem meydana geldiğini anımsatan Yıkım Hafriyat Firma Sahibi Burak Çiftçioğlu, "Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Depremin ilk gecesinden bu yana biz de sahada yıkım çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Burası da Gazi Caddesi ve Elazığ'ın en işlek yerlerinden birisi. Biz de bugün sokağa çıkma yasağını bir fırsat bilip, yıkım çalışmasını özellikle bugüne bıraktık. Elazığ'ın daha yaşanılır bir şehir olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Allah, başta valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizden razı olsun. Herkes elinden geldiğince mücadelesini veriyor ve vatandaşı bu süreçte mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi.