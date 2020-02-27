Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam

6 saat önce

Elazığ'da kurulumu tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinden birine ailelerin yerleşimi sürürken, ikincisinin de tamamlandığı bildirildi.

Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam, System.String[]

Elazığ'da kurulumu tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinden birine ailelerin yerleşimi sürürken, ikincisinin de tamamlandığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına yerleştirilmiş, bir taraftan ise 5 noktada 5 bin ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent Mahallesi'ndeki alanda kurulumu tamamlan 900 konteyner evden 500'ünün anahtarı ailelere teslim edildi. Evlerinin anahtarlarını teslim alan aileler konteyner evlerinde yaşamaya başladı. Şuanda 386 kişinin yaşadığı konteyner evlerde gündelik hayatlarını geçiren ailelerin hayatı normale dönmeye başladı. Öte yandan, anahtarını teslim alan bazı ailelerde konteynerlere yerleşmeyi sürdürdü.

İKİNCİ KONTEYNER KENTTE BİTTİ

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin bulunduğu ilk geçici barınma merkezinin hizmete girmesinin hemen ardından Kırklar Mahallesi'nde de yapımı süren çift katlı 456 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi de tamamlandı.Tamamlanan ikinci konteyner kentte de ailelerin bir kaç gün içinde yerleştirilmeye başlanacağı öğrenildi. Ayrıca merkezde 2 Sivrice ilçesinde ise 1 geçici barınma merkezinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Evi yıkıldıktan sonra konteyner kentte yaşamaya başladığını belirten Gülfer Polat, "Aksaray mahallesinde oturuyordum, evim yıkıldı. Buraya geldim. Burayı devlet bana verdi. Allah razı olsun. Allah devletimizden razı olsun. Evim yıkıldıktan sonra kapıda kalmıştım" dedi.

"BURASI BİZİM EVİMİZ OLDU ARTIK"

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Öznur Demirpolat ise, "Devletimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ben çalışıyorum, iki tane çocuğum var. Abdullahpaşa mahallesinde oturuyorduk evimiz yıkıldı. Bizi buraya yerleştirdiler. Herkese teşekkür ediyorum. Hayatımız normal gidiyor. İşe gidip geliyorum. Buradaki yaşama alıştık. Sonuçta evimiz yoktu bizim burası bizim evimiz oldu artık" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Cebrail Uğur da, "Konteyner evimizde günlerimiz iyi geçiyor. Evimize eşyalarımızı yerleştirmiş durumdayız. Bazı eşyalarımız sığmadı. Bir yaşam sürüyoruz burada. Çok şükür, başımızı sokabilecek bir yerimiz oldu" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]