Deprem bölgesi Elazığ'da kurbanlıklar pazara indi - Son Dakika

24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da kurbanlıklar pazara inerken, talebin az olduğu belirtildi.

Depremin yaşandığı kentte Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ilçe merkezi ile köylerde bulunan üreticiler hayvanlarını pazara getirmeye başladı. Kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde satışa başladı. Elazığ'da küçükbaş hayvan fiyatları bin ile bin 700 TL arasında, büyükbaş hayvanlar 8 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı. Hayvan satıcıları yaşanan deprem sonrasından satışların çok düşük olduğunu belirtti.

Elazığ Kurban pazarında hayvan satışlarına başladıklarını ifade eden Murat Yıldız, "100 Çepiç hayvanı yayladan getirdik. Satışlar Elazığ'da depremden ve virüsten dolayı kısıtlı. Malum depremden dolayı göç oldu ondan dolayı satışlar biraz kısıtlı. Kurban fiyatları geçen senenin fiyatları ama Elazığ milleti depremden dolayı alım gücü düşük ondan dolayı da satışlarımız az. Fiyatlar canlı kilo 25 düşünüyorduk ama 22-23 TL'ye düşürdük. Tanesi de 50 kilo geldiği zaman bin 200 - bin 300 TL civarındadır. Vatandaşlar geliyor bakıyor ama alıcı nadir bu sene alıcı az. Şuana kadar 3 tane satıp emanete koyduk. Bayram sabahı alacaklar" dedi.

Hayvanların sahaya indiğini belirten Halis Kantarcı, "Millet hayvanları almaya başladı. Biz burada hayvan satıcısıyız. Satışlar çok düşük bu sene Elazığ depreminden ve hastalıktan dolayı milletin cebinde sıkıntı var" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ