Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e vefa - Son Dakika

Deprem bölgesi Elazığ'dan aynı kaderi yaşayan İzmir'e gönderilen psikososyal destek ekibi çalışmalarına başladı.

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Elazığ, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir'i yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda her türlü yardım malzemesinin gönderildiği Elazığ'dan valilik koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Psikososyal Destek hizmetlerinde görevli 5 kişilik öncü ekipte İzmir'e ulaşarak çalışmalarına başladı.

Yaraları sarmak adına sahadaki çalışmalara katılmak için İzmir'de olduklarını aktaran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç" 24 Ocakta ilimizde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 şiddetinden depremin ilk dakikasından itibaren bakanlığımız himayelerinde ekiplerimiz sahada yaraları sarmak için çalışmaktadırlar. İlimizde meydana gelen depremden sonra tüm Türkiye olmak üzere İzmirli kardeşlerimizde bizleri biran bile yalnız bırakmadılar. Bu gün ahde vefa vaktidir. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün çağrıları neticesinde 5 kişiden oluşan ve alanında uzman personelimizin yer aldığı öncü psikososyal destek ekibimiz şuan sahada gerekli çalışmalara başladılar. El birliğiyle yaralarımızı saracağız"dedi. - ELAZIĞ