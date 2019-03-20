Son Dakika Haberleri: Deprem Bölgesi Havadan Görüntülendi

Deprem Bölgesi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yangın çıkan, yıkılan evler ve cami minareleri havadan görüntülendi.

Deprem Bölgesi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yangın çıkan, yıkılan evler ve cami minareleri havadan görüntülendi.

Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremde 30'a yakın ev yıkılırken çok sayıda ev ile 3 cami zarar gördü. Depremin ardından Oğuz Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın ile minaresi yıkılan camiler havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin iş makineleri ile yangına müdahale etmesi görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile afet bölgesinin havadan çekilen görüntüsü depremin şiddetini de gözler önüne serdi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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