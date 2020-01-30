Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir kampanyaya başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir kampanyaya başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin sonrasında yaşanan can kayıpları, ülkeyi son derece üzerken, başlatılan çeşitli kampanyalar ile bölge halkının yaraları sarılmaya çalışıyor. Bozüyük'ten bölgeye gönderdiği öncü ekibin tespitleri sonrasında ihtiyaç ayrıntılı olarak listelenirken, bölgenin en büyük ihtiyacının hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye olduğu belirtildi. Bu ihtiyaç doğrultusun da ilçe haklı konuya hassasiyet gösterirken, binlerce yardım malzemesi bölgeye toplanarak, bölgeye gönderildi. - BİLECİK
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