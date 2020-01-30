Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir kampanyaya başlatıldı.

Deprem bölgesi için hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye kampanyası başlatıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir kampanyaya başlatıldı.


Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin sonrasında yaşanan can kayıpları, ülkeyi son derece üzerken, başlatılan çeşitli kampanyalar ile bölge halkının yaraları sarılmaya çalışıyor. Bozüyük'ten bölgeye gönderdiği öncü ekibin tespitleri sonrasında ihtiyaç ayrıntılı olarak listelenirken, bölgenin en büyük ihtiyacının hiç kullanılmamış kıyafet ve battaniye olduğu belirtildi. Bu ihtiyaç doğrultusun da ilçe haklı konuya hassasiyet gösterirken, binlerce yardım malzemesi bölgeye toplanarak, bölgeye gönderildi. - BİLECİK

Malatya, Bozüyük, Bilecik, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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