Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'yı kapsayan deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak tedbirli olunması istendi.

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Elazığ ve Malatya'yı kapsayan deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak tedbirli olunması istendi.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün (Perşembe) parçalı bulutlu, yarın (Cuma) Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinde kısa süreli hafif yağmurlu, Cumartesi ve Pazar günleri aralıklı yağmurlu, yer yer kuvvetli ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.


Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği ifade edilirken, rüzgarın bugün (Perşembe), yarın (Cuma) ve Cumartesi günü güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Pazar günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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