Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi - Son Dakika

Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi

6 saat önce

Depremin ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başlatılan kampanyada toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi, System.String[]

Depremin ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başlatılan kampanyada toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine doğru yola çıktı.


Elazığ Sivrice merkezli olarak yaşanan depremin ardından yardım çağrısında bulunan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kısa sürede 1 tır dolusu yardım malzemesinin Ürgüp'te toplandığını ve bugün gece AFAD ekipleriyle yapılacak işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını ifade etti.


Belediye görevlileri ve Kızılay Ürgüp Şubesi gönüllüleriyle birlikte yola çıkan Ürgüp Belediyesi yardım tırı gece saatlerinde deprem bölgesine ulaşacak. Yapılan uğurlama programına Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün yanı sıra AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Aktürk, "Enkaz çalışmaları devletimiz eliyle yerine getiriliyor. Dün gece itibarıyla yardım kampanyası başlattık. Deprem bölgesinde -15 derecelerde evlerine giremeyen binlerce insanımız var. Acil ihtiyaç olarak kış şartlarında battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı gibi yardım çağrısında bulunduk, sağolsun Ürgüp halkı çağrımıza duyarsız kalmadı. Hayra vesile olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Deprem, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı
Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:30:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesi için Ürgüp'te toplanan yardımlar dualarla gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]