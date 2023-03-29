Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Yağmur ve fırtınanın etkisi ile birlikte sahil şeridi ve bulvar su altında kalırken, bir iş yeri de suya teslim olunca elektrik kontağından yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zara verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar, fırtına ile bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti.