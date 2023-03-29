Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı

29.03.2023 16:48

Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı.

Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Yağmur ve fırtınanın etkisi ile birlikte sahil şeridi ve bulvar su altında kalırken, bir iş yeri de suya teslim olunca elektrik kontağından yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zara verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar, fırtına ile bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Hatay Havalimanı ile ilgili itiraf gibi sözler: Baskı neticesinde oraya yapıldı Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Hatay Havalimanı ile ilgili itiraf gibi sözler: Baskı neticesinde oraya yapıldı Deprem bölgesi Hatay'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor Deprem bölgesi Hatay'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor

İskenderun, Fırtına, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü
19:03 Hangi kulüpler maçların geçersiz sayılmasını istedi? İşte verilen oylar
18:55 "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna Muharrem İnce'den net yanıt: Öyle bir şey demedim
18:46 Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümle görüşmenin önüne geçti: Hoşgeldiniz, güle güle
17:59 Osmaniye'de şiddetli fırtına nedeniyle binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti
18:27 Antalya'da depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı
18:37 Bedeli ağır oldu! Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara tekme atan taraftara hapis cezası
18:33 Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce'den dikkat çeken ittifak mesajı: Menfaatler değil ilke ittifakları olmalıdır
18:07 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi
17:52 Galatasaray'dan çok ses getirecek iş anlaşması! Aslanlar dünyaya açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 19:33:44. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem bölgesi İskenderun'u fırtına vurdu: Denizi taştı, yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement