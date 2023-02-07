Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar depremin ikinci gününde dron ile görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken ekipler ve vatandaşlar enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Deprem bölgesi Malatya havadan görüntülendi - Son Dakika

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