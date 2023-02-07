Deprem bölgesi Malatya havadan görüntülendi - Son Dakika
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Deprem bölgesi Malatya havadan görüntülendi

07.02.2023 15:27
Deprem bölgesi Malatya havadan görüntülendi

Deprem bölgelerinden Malatya depremin ikinci gününde havadan görüntülenirken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Deprem bölgelerinden Malatya depremin ikinci gününde havadan görüntülenirken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya'nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar depremin ikinci gününde dron ile görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken ekipler ve vatandaşlar enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, Deprem, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem bölgesi Malatya havadan görüntülendi - Son Dakika

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