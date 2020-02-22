Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi - Son Dakika
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Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde iki gün daha yağmur yağışının beklendiği bildirildi.

Deprem bölgesinde 2 gün daha yağış beklentisi, System.String[]

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde iki gün daha yağmur yağışının beklendiği bildirildi.


Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cumartesi gününün yağmur yağışı ile geçtiği deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da, Pazar günü de aralıklı olarak yağmur yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sözü edilen iki ilde havanın parçalık bulutlu geçmesi beklenirken, Salı günü yine aralıklarla yağmur tahmin ediliyor.


Çarşamba ve Perşembe günleri havanın açık ve güneşli olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının da mevsim normallerinde beklendiği, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altına düşme ihtimalinin az olduğu vurgulandı. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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