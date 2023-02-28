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Deprem bölgesinde 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kuruldu

Kahramanmaraş, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

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