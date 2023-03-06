Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi

06.03.2023 14:48
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi DEPREMDE HASAR GÖREN SU KULESİ KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI DEPREMDE HASAR GÖREN SU KULESİ KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI ADIYAMAN'DA AĞIR HASARLI BİNADA SALLANMA İHBARI YAPILDI, CADDE KAPATILDI ADIYAMAN'DA AĞIR HASARLI BİNADA SALLANMA İHBARI YAPILDI, CADDE KAPATILDI

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Amedspor, olaylı Bursa maçı sonrası Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı
16:22 Şenol Güneş'in prensine dev teklif! Performansıyla göz dolduran Cenk Tosun Amerika'nın yolunu tutuyor
16:14 Meral Akşener 6'lı Masa'ya geri döndü, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ersan Şen gündem oldu
16:09 Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdı
15:43 Adana'da bir garip olay! Alacaklısına ateş açtı, yoldan geçen iki kişiyi vurdu
15:51 Meral Akşener'in 6'lı Masa'nın toplantısına geldiği an!
15:10 Bursa'da olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi
15:31 Amedspor, Bursaspor maçının iptali için FIFA, UEFA ve TFF'ye başvuruda bulundu
15:29 Son Dakika! Millet İttifakı tam kadro toplandı! Akşener yeniden 6'lı Masa'da
15:18 Başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, sessiz sedasız evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2023 17:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement