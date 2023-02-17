Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek - Son Dakika
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Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek

17.02.2023 08:32
Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği yapılmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek.

Yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) için hayvan başına 500 lira, küçükbaş (koyun, keçi) için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince hayvan miktarlarına ilişkin onaylanan hak edişe esas icmal listeleri, ilgili il tarım ve orman müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilecek. Hak ediş düzenlenmesine ve depremden etkilenen yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Onaylı hakedişe esas icmal listelerinde belirtilen tutarlar, yetiştiricilere Bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

Desteklemeye ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanacak.

Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak.

Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
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3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi 3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek İŞİNİ BIRAKIP 9 BİN KİLOMETREDEN YARDIMA KOŞTU İŞİNİ BIRAKIP 9 BİN KİLOMETREDEN YARDIMA KOŞTU

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlar için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek - Son Dakika
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