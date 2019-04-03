Deprem Bölgesinde Çadırda Yaşayan Kadının İki Katlı Evi Yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle çadırda yaşayan kadının evinde yangın çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem nedeniyle çadırda yaşayan kadının evinde yangın çıktı. Yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı evin sahibinin yangın sırasında çadırda olması olası bir faciayı önledi.



Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahalle Sipahiler Sokakta Meryem Şahan'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 2 katı da alevlere teslim olan evdeki yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışması yaptı. Ekipler, yangının elektrik sisteminden çıkmış olabileceğini belirtti.



Deprem nedeniyle çadırda kalıyordu



Ev sahibi Şahan'ın, bölgede meydana gelen deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evde değil evinin yakınındaki çadırda yaşadığı öğrenildi. Şahan'ın yangın sırasında çadırda olması olası bir faciayı önledi.



Öte yandan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 ekibin müdahale ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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