Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, insan ve hayvan sağlığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

İran'da meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma sebep olan depremlerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, insan ve hayvan sağlığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri günlük dağıtılan yemeklerden numune alarak incelerken, deprem bölgesindeki yaralı hayvanların tedavileri için de çalışmalar yapılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 95 veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi ve 108 personel sahada hayvanlara yönelik sağlık taraması, hayvan çadırlarının kurulması, canlı hayvan tespiti ve enkazdan çıkarılan hayvanların imha ve itlaf işlemlerini yapıyor.


Yapılan çalışmalarla bugüne kadar Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler, Böğrüpek ve Özpınar mahallelerinde toplamda 600'ü küçükbaş olmak üzere 700 hayvana tıbbi müdahale yapılırken, yeni doğan yavrular başta olmak üzere binlerce küçük ve büyükbaş hayvana da ilaç uygulaması yapıldı. Yoğun bir çalışma yürüten ekipler, ayrıca buradaki çiftçilere de danışmanlık hizmeti veriyor.


Çalışmalara Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına bağlı çok sayıda gönüllü de destek veriyor. - VAN

Başkale, Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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