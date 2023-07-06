Deprem Bölgesinde Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Deprem Bölgesinde Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

06.07.2023 15:58

Dicle Derneği, Adıyaman kırsalında depremzedelerin çocuklarına yönelik unutulmaz bir uçurtma şenliği düzenledi. Şenlikte çocuklara hediye paketleri dağıtılarak sevinç ve normalleşmeye katkı sağlandı. Ayrıca dernek, depremden etkilenen ailelere kurban eti ve gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek başkanı Abdullah Adem Güneş, etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma için önemli olduğunu belirtti.

İnsani yardım ve eğitim çalışmalarıyla öne çıkan Dicle Derneği, deprem bölgesi Adıyaman kırsalında çocuklara yönelik unutulmaz bir uçurtma şenliği düzenledi.

Yapılan etkinlikle depremin yıkıcı etkilerini yaşamış çocukların hayatlarına sevinç ve normalleşmeye katkı sağlama hedeflen Dicle Derneği, toplam 300 çocuğa hediye paketleri dağıtarak, onların yüzünde tebessümler oluşturmayı amaçladı.

Deprem bölgesinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Uçurtma şenliğinde renkli uçurtmalarını uçuran çocuklar, eğlenceli etkinliklere katıldı ve sevinç dolu anlar yaşadı. Bu etkinlikte çocukların eğlenmesinin yanı sıra insanların bir araya gelmesi, birlik beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi adına bir ortam oluşturdu.

Uçurtma şenliğinin yanı sıra Dicle Derneği, çeşitli bölgelerde kurban kesimi gerçekleştirerek bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Dicle Derneği, depremden kaynaklı civar köylere sığınan ailelere ve evleri yıkılan depremzedelere bayram boyunca kurban eti ve gıda dağıtımında bulundu.

Deprem bölgesinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Çocukları sevindirmek ve mutlu etmek için şekerleme, çikolata ve çeşitli oyuncaklar içeren hediye paketleri dağıtıklarını dile getiren Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş, uçurtma şenliğinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlk günden beri hem Adıyaman merkezde hem de kırsalda çeşitli yardım faaliyetleri düzenliyoruz. Köylerde artan nüfustan kaynaklı bu sefer Kurban Bayramı'nda kırsalda faaliyet yapma kararı aldık. Uçurtma şenliğimizi bayramın birinci günü Adıyaman merkeze yakın Taşgedik ve civarında bulunan Ağikan ve Ormaniçi köyleri çocukları için gerçekleştirdik. Ayrıca bayram boyunca köylere sığınan depremzedeler için kurban eti, gıda paketi ve çocuklar için hediye paketleri dağıttık. Sahadaki gönüllülerimize ve destekçilerimize çok teşekkür ederim."

Dicle Derneği gönüllüleri olarak bu zor günlerde özellikle çocuklarla eğlenceli vakitler geçirerek ve depremzede ailelerin yanında olarak örnek bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Güneş, normalleşme yolunda dayanışma ve yardımlaşma için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

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