Deprem Bölgesinde Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

İnsani yardım ve eğitim çalışmalarıyla öne çıkan Dicle Derneği, deprem bölgesi Adıyaman kırsalında çocuklara yönelik unutulmaz bir uçurtma şenliği düzenledi.

Yapılan etkinlikle depremin yıkıcı etkilerini yaşamış çocukların hayatlarına sevinç ve normalleşmeye katkı sağlama hedeflen Dicle Derneği, toplam 300 çocuğa hediye paketleri dağıtarak, onların yüzünde tebessümler oluşturmayı amaçladı.

Uçurtma şenliğinde renkli uçurtmalarını uçuran çocuklar, eğlenceli etkinliklere katıldı ve sevinç dolu anlar yaşadı. Bu etkinlikte çocukların eğlenmesinin yanı sıra insanların bir araya gelmesi, birlik beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi adına bir ortam oluşturdu.

Uçurtma şenliğinin yanı sıra Dicle Derneği, çeşitli bölgelerde kurban kesimi gerçekleştirerek bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Dicle Derneği, depremden kaynaklı civar köylere sığınan ailelere ve evleri yıkılan depremzedelere bayram boyunca kurban eti ve gıda dağıtımında bulundu.

Çocukları sevindirmek ve mutlu etmek için şekerleme, çikolata ve çeşitli oyuncaklar içeren hediye paketleri dağıtıklarını dile getiren Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş, uçurtma şenliğinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlk günden beri hem Adıyaman merkezde hem de kırsalda çeşitli yardım faaliyetleri düzenliyoruz. Köylerde artan nüfustan kaynaklı bu sefer Kurban Bayramı'nda kırsalda faaliyet yapma kararı aldık. Uçurtma şenliğimizi bayramın birinci günü Adıyaman merkeze yakın Taşgedik ve civarında bulunan Ağikan ve Ormaniçi köyleri çocukları için gerçekleştirdik. Ayrıca bayram boyunca köylere sığınan depremzedeler için kurban eti, gıda paketi ve çocuklar için hediye paketleri dağıttık. Sahadaki gönüllülerimize ve destekçilerimize çok teşekkür ederim."

Dicle Derneği gönüllüleri olarak bu zor günlerde özellikle çocuklarla eğlenceli vakitler geçirerek ve depremzede ailelerin yanında olarak örnek bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Güneş, normalleşme yolunda dayanışma ve yardımlaşma için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.