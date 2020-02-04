Deprem bölgesinde Çölyak hastaları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde Çölyak hastaları unutulmadı - Son Dakika

Deprem bölgesinde Çölyak hastaları unutulmadı

6 saat önce

Elazığ'da Türk Kızılayı tarafından depremzede çölyak hastaları için yemek yapılmaya başlandı.

Deprem bölgesinde Çölyak hastaları unutulmadı, System.String[]

Elazığ'da Türk Kızılayı tarafından depremzede çölyak hastaları için yemek yapılmaya başlandı.


24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Elazığ'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Evleri hasar gören vatandaşlar, çadırlarda, spor salonlarında, vagonlarda ve yurtlarda kalırken, Türk Kızılay'ı tarafından da depremzedelere her gün 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam ediyor. Çölyak hastalarını da unutmayan ekipler, onlara özel yemekte hazırlamaya başladı. Çölyak hastaları için deprem bölgesinde yaptıkları çalışmayla farkındalık oluşturan ekiplerin uygulamasını sürekli devam ettireceği belirtildi.


Çölyak hastaları için verilen yemeğin çok güzel olduğunu belirten Gülbin Yaşar, "Deprem yüzünden çok sıkıntılar çekiyoruz. Bu etkinlik çok güzel Allah razı olsun" diye konuştu.


Çölyak hastalarından Ceylan Yaşar, "Bizim için yemek yapmaları çok güzel, sarma, patates ve çorba yiyorum" dedi.


Kızılay'a bu tür hizmetlerinden dolayı teşekkür eden ailelerden Songül Erdoğan ise, "İyi ki varlar iyi ki böyle bir hizmette bulunuyorlar. Vesile olandan da yardım edenden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.


Çölyak hastası olduğunu dile getiren Ceren Çelik de, "Kantinlerde bizim yemeklerimiz çok bulunmuyor artık kantinlere gelmesini istiyorum. Kızılay da dağıtım yapıyor onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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