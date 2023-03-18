Deprem bölgesinde doğal göl paniği - Son Dakika
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Deprem bölgesinde doğal göl paniği

18.03.2023 15:00

Deprem bölgesinde doğal göl paniği İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı Kahramanmaraş depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Deprem bölgesinde doğal göl paniği

İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş depremlerinde dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde İslahiye ilçesinin kırsalında bulunan İdilli Mahallesinde bulunan 2 dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşmiş, dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluşmuştu. Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem bölgesinde doğal göl paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde doğal göl paniği - Son Dakika
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