Deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekibi Kayseri'ye döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekibi Kayseri'ye döndü - Son Dakika

Deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekibi Kayseri'ye döndü

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Kayseri'ye döndü.

Deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekibi Kayseri'ye döndü, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Kayseri'ye döndü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye ekipleri AFAD'ın koordinesinde Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Apartmanı enkazında görev yaptı.

Sekiz kişilik ekibin görev yaptığı apartmanın enkazından 20 kişi çıkarılmış, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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