Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL tazminat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL tazminat - Son Dakika

Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL tazminat

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle, bazı yerlerde görev yapan personellere 6 aylığına her ay 693 lira 50 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi gazetede yer aldı.

Deprem bölgesinde görev yapan personele aylık 693 TL tazminat, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle, bazı yerlerde görev yapan personellere 6 aylığına her ay 693 lira 50 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi gazetede yer aldı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem ile ilgili bazı yerlerde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı bugün ki Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede yer alan kararda, "24/1/2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Elazığ İli Sivrice ilçesi olan deprem afeti nedeniyle Elazığ ilinin Merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dahil) sürekli görevle fiilen çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 Uzman Erbaş Kanunu, 2802 Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 24.01.2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 693.50 TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilenlere de ödenir. Tazminat eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca fazla çalışma ve özel hesaptan yapılacak ödemelerle ilgili de Resmi Gazetede, "Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan devlet memurları kanununa tabi personele, 6 ay süreyle 90 günü geçmemek üzere saat başına, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı AFAD Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat valiliklerce açılan özel hesaptan ödenir"denildi.

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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