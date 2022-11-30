Düzce'deki deprem için Zonguldak'tan bölgeye yönlendirilen polisler, dönerken kaldıkları yurda para ve not bırakarak helallik istedi - Son Dakika
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Düzce'deki deprem için Zonguldak'tan bölgeye yönlendirilen polisler, dönerken kaldıkları yurda para ve not bırakarak helallik istedi

30.11.2022 11:26

Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Zonguldak'tan bölgeye yönlendirilen çevik kuvvet ekipleri, kaldıkları yurttan ayrılırken, "Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet" notunu bırakarak helallik istedi.

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal

ODALARDAKİ MALZEMELERİ KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR

Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti.

Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal
Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal
Düzce'deki deprem için kente giden polisler, dönerken para ve not bıraktı! Nedeni çok duygusal
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Zonguldak, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki deprem için Zonguldak'tan bölgeye yönlendirilen polisler, dönerken kaldıkları yurda para ve not bırakarak helallik istedi - Son Dakika

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