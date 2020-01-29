Deprem bölgesinde her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor - Son Dakika

Elazığ depreminin en çok etkilediği yerlerden Doğanyol ve Pütürge ilçesinde depremzedeler için günde 3 öğün yemek veriliyor.



24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin yaraları sarılırken, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları da deprem bölgesinde vatandaşlar için günde 3 öğün yemek çıkarıyor.



Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçesinde Kızılay'ın koordinesinde ilçe meydanlarına kurulan gezici mobil mutfaklarla günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile depremzedelerin yemek ihtiyacı karşılanırken, kırsal mahallelerdeki köylere de araçlarla yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.



Depremzedeler kendilerine yardım eli uzatan tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza ve devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun" dedi. - MALATYA