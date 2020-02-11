Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından merkeze bağlı Sarayatik ve Çarşı Mahallelerinde iki ayrı hasarlı binadan hırsızlık ihbarı geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler S.G., İ.G, Y.D., A.D. ve M.E yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli emniyette ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı hırsızlık olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde hasar gören binalarda hırsızlık olayları olduğu yönünde alınan ihbarlar üzerine kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalar neticesinde Elazığ Merkez Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak üzerinde bulunan hasarlı binalardan birinde ve yine Elazığ Merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde bulunan hasarlı binalardan birinde olmak üzere iki ayrı sokakta hırsızlık olayı tespit edildi. Her iki olay nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler S.G., İ.G ile Y.D., A.D. ve M.E., 11 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip tutuklanmaları talebi ile sevk edildikleri Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir" denildi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
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