Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 2 ikametten ve inşa halindeki bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ikamet ile inşaat süreci devam eden bir binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.