Deprem bölgesinde ikinci konteyner kente aileler yerleşmeye başladı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar için ikincisi yapılan ve çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezine aileler yerleşmeye başladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, diğer taraftan ise kentin 5 farklı noktasına konteyner kentlerin yapımı başlanmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent'in ardından Kırklar Mahallesi'ndeki çift katlı konteynerlerin kurulumu tamamlandı. Kurulumu tamamlanan 456 konteynerden anahtarları teslim edilen aileler yerleşmeye başlandı. Eşyalarını getiren aileler, yaklaşık 1 yıllarını geçirecekleri konteyner evlerinin temizliğini yapıp, eşyalarını düzenledi. Çadırda hayatın zor olduğunu aktaran depremzede aileler, konteyner evlerin küçük olması rağmen en azından kendileri için bir sıcak yuva olduğunu aktardı.

"DEVLET GERÇEKTEN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Aksaray Mahallesi'nde yaşadığını evinin depremde hasar gördüğünü belirten vatandaşlardan İbrahim Bora, "15 gün içerisinde bu kadar konteynerin hazır olması gerçekten büyük bir başarı, devlet gerçekten üzerine düşenin fazlasını yaptı. Bu kadar milleti açıkta bırakmadı. Çadırda hayat sürmek zor burası küçükte olsa en azından sıcak bir yuva. Rabbim devletimizden razı olsun. Şu an yeni geldik. Geldiğimiz bina ağır hasarlı olduğu için orada kalmamamız gerektiği söylendi. Bizde üzerimize düşeni yaparak çıktık. Çocuğum 2 aylık o çocuklar orada kalırken korkudan yatamıyordum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Sanayi Mahallesi'nde ikamet ittiklerini dile getiren Hüseyin Uğraş ise, "Bina hasar görünce mecbur konteyner başvurusu yaptık. Devletimiz de bize böyle bir imkan sağladı. Bizde geldik buraya yerleşmeye çalışıyoruz. Bugünün şartları için çok iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Veysel Korkmaz/İHA)