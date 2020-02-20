Deprem bölgesinde kira artıranın evi ilana çıkmayacak - Son Dakika
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Deprem bölgesinde kira artıranın evi ilana çıkmayacak

7 saat önce

Elazığ'in Sivrice ilçe merkezli depremin ardından kira fiyatların fırladığı Malatya'da konuya Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı konuya müdahil oldu.

Deprem bölgesinde kira artıranın evi ilana çıkmayacak, System.String[]

Elazığ'in Sivrice ilçe merkezli depremin ardından kira fiyatların fırladığı Malatya'da konuya Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı konuya müdahil oldu. Yeni alınan tedbirler çerçevesinde Elazığ ve Malatya'da fiyat arttıran evi ilana çıkartılmayacak.


Elazığ ve Malatya'da bazı fırsatçıların kira fiyatlarını 600 liradan 2 bin liraya kadar yükseltmesinin tartışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya müdahil olurken kira fiyatlarında artışın önüne geçmek için yeni tedbirler alınıyor. Edinilen bilgilere göre depremin yaşandığı mahallelerde yetkililerce kira belirleme komisyonu kurulacak. Komisyon, deprem öncesindeki ve sonrasındaki kira fiyatlarını karşılaştırarak masaya yatıracak. Eğer belirlenen fiyatın üzerinde kira istenirse emlakçılar o evleri ilana çıkarmayarak kiraların düşmesini sağlayacak. Buna ek olarak depremzedelerden, ağır hasar belgesini göstermeleri durumunda kira komisyonu alınmayacak.


Bölgede yaşanan kira sorununu İHA'ya değerlendiren Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Ali Özgül, "Kiralar konusunda şikayetlerin artması üzerine Vali'miz Aydın Baruş ile bir toplantı yaptık. Mağdur olan vatandaşın sıkıntılarının nasıl giderileceği konusunda görüşlerimizi aktardık. Süreci değerlendirdiğimizde, emlakçıların herhangi bir müdahalesinin olmadığı sonucuna ulaştık. Çünkü ev sahibi, dairesini kaç liradan verileceğini kendisi belirliyor. Emlakçı da o fiyattan kiralamaya çalışıyor. Söylenenlere göre sadece Malatya'da beş binden fazla kişi daire arıyor" dedi.


"Yüksek kira isteniyor"


Depremden önce kira fiyatlarının 600- bin 600 TL arasında değiştiğini belirten Özgül "Ekiplerimizin sahada incelemeleri sonrasında kiraların anormal şekilde arttığını gördük. 600 lira değeri olan dairesini yüksek bedelle kiralamak isteyenler var. Esas problem buradan kaynaklanıyor" diye konuştu.


"Bir haftalık kapama cezası"


Fırsatçılarla iş birliği yapan emlakçıları meslekten menetme gibi yetkilerinin olmadığını kaydeden Özgül, " O emlakçıları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'na göre sadece disiplin kuruluna sevk edebiliriz. Burada alınan karar, birlik disiplin kuruluna gönderilir ve orada neticelendirilir. İlk etapta uyarı cezası verilir. Emlakçı suçunu tekrarlarsa bu defa bir haftalık kapatma cezasına çarptırılır. Ayrıca evinin değerinden fazla kira isteyen ev sahipleri için de hukuki işlem yapılmalı" ifadelerini kullandı.


Özgül, "Depremi fırsatı bilip mevcut kirasını artıranların olduğu da söyleniyor. Evini düşük fiyattan kiralayan ev sahiplerinin, kiracıları arayarak 'Fiyatı artırdım. Eğer kabul etmiyorsanız evi boşaltın' dedikleri iddia ediliyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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