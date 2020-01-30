Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma

6 saat önce

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Deprem bölgesinde kiraların fahiş miktarda arttığı iddiasına soruşturma, System.String[]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremin ardından kiraların fahiş miktarda arttığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşların kiralık ev arayışına girdiği ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde

basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında

araştırma ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcı, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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