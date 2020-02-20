Deprem bölgesinde konteyner kent kurulumları son aşamaya geldi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından geçici barınma merkezi olarak kurulmaya başlanan yaklaşık 5 bin ailenin kalacağı konteyner kentlerde son aşamaya gelindi. Şu anda enerji ve güneş panellerinin bağlantısı yapılmaya başlanan konteyner kentlere ailelerin bir hafta içerisinde yerleştirilmesinin planlandığı bildirildi.



24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları koordinesinde kentin yöneticileri, AFAD, Kızılay, tüm bakanlıkların birimleri, vakıf, dernek ve gönüllerin katılımıyla birlikte sarılıyor. Bu kapsamda çadır kentlerde yaşamaya başlayan depremzedeler için kent merkezinde Aşağı Demirtaş'ta bin 16, Doğukent'te 900, Hankendi de bin 280 ve Kırklar Mahallesi'nde ise 456, Sivrice'de de 254 adet konteynerden oluşan 5 farklı alanda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Konteynerlerin yerleştirildiği ve çocuk parklarının da yapıldığı Dogukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte güneş panelleri kurulup son aşamaya gelinirken alandaki hummalı çalışma aralıksız devam ediyor.



"Bir hafta içerisinde aileler yerleştirilmeye başlanacak"



Konteyner Kentteki çalışmaların sona gelindiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "AKUT, travmatik dönemi ve acil yapılması gerekenler dönemini hızlı bir şekilde atlattık. Artık konteynerler yapılıyor, şu anda 5 alan belirlendi çalışmalar devam ediyor. Bunlar bitmek üzere. 5 bine yakın konteyner alanı bir hafta içerisinde hizmete peyderpey açılmış ve vatandaş yerleşmiş olacak. 15 gün içerisinde konteyner yapılmış oluyor, bu da Türkiye'de bir ilktir. Şimdiye kadar 60 günden önce yapılan yoktu. Bunlar da inşallah kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşı ağırlayacağımız mekanlar olacak. Özellikle sosyal donatılarıyla, çocuk parklarıyla, kitap kafeleriyle, güvenlikleriyle ve yaşam alanlarıyla örnek mekan olacak. Tabi bunlar kalıcı yerleşim yeri değil, vatandaşlarımızı inşallah orada misafir edeceğiz. Akabinde de kalıcı konutları bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Çok daha güzel mekanlarda vatandaşlarımız çok daha sağlıklı yerlerde korkmadan mekanlarına kavuşmuş olacaklar. Bu açıdan da biraz vatandaşımızdan fedakarlık ve sabır bekliyoruz. Ama şimdiye kadar dediğim gibi AKUT ve travmatik dönem atlatıldı" dedi.



"74 bin vatandaşımıza hizmet verildi"



Şimdiye kadar bir çok faaliyeti de gerçekleştirdiklerini de anımsatan Vali Kaldırım, "Çok iyi psikososyal destekler verildi. 74 bin vatandaşımıza şimdiye kadar bu hizmetler verildi. Çok güzel sportif, kültürel ve spor faaliyetleri yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Bundan sonraki süreç biraz daha vatandaşı rehabilite etme ve geçici barınma hizmetini sağlamak. O hizmetleri de inşallah el birliğiyle birlik beraberlik içinde yaptıktan sonra vatandaşımız güvenli huzurlu ve yeni mekanlarını da almış oluruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ