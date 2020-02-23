Deprem bölgesinde konteyner kente yerleşim başladı - Son Dakika
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Deprem bölgesinde konteyner kente yerleşim başladı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezilerinden ilkine taşınma işlemi başladı.

Deprem bölgesinde konteyner kente yerleşim başladı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde evleri yıkılan ve hasar gören aileler için konteynerlerden oluşturulan geçici barınma merkezilerinden ilkine taşınma işlemi başladı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, bir taraftan ise 5 noktada 5 bin ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent Mahallesi'ndeki alanda konteynerlerin kurulum çalışmaları tamamlandı. Kurulumu tamamlan 900 konteynerdan 500'üne bugün aileler yerleştirilmeye başlandı. Ailelere temizlik ve gıda yardım kolileri de dağıtıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konteyner kente gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, oyun parkında oyun oynayan çocuklarla da vakit geçirdi.


Çadırda yaşayan depremzedelerden Gülsüm Kurşunoğlu, "Bizim evimiz hasar gördü, çadırda yaşıyoruz. Deprem oldu olalı hiç eve giremiyorduk. Burası bizim için çadırdan daha iyidir. Konteyner evlere ilk yerleşen ailelerdeniz" dedi.


Konteyner evine yarın taşınacağını belirten Semra Tunç, "Evimiz ağır hasarlıydı, yıkılacak. Bir tane oğluma, bir tane bize konteyner ev aldık. ya yarın ya da diğer gün taşınacağız. Allah hükümetimize, milletimize yardım etsin. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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