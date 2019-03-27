Son Dakika Haberleri: Deprem Bölgesinde Okullar 2 Gün Tatil Edildi

Deprem Bölgesinde Okullar 2 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,3'lik depremin ardından yıkım olmadı ancak bölgede okullar 2 gün süre ile tatil edildi.

Deprem Bölgesinde Okullar 2 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,3'lik depremin ardından yıkım olmadı ancak bölgede okullar 2 gün süre ile tatil edildi. Deprem bölgesindeki okullarda sarsıntı sırasında sınıflarından telaşla çıkan öğrencilerin kitaplarının sıralarda açık, montları da askıda kaldı.

Merkez üssü Acıpayam olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.

Kitapları açık, montları asılı kaldı

Depremden en çok etkilenen Karahöyük Mahallesi'ndeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası zarar görmemesine rağmen bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okula alınmıyor. Öğrencilerin ders işlediği sınıflar ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin montları sınıflarındaki askılarında asılı, kitapları ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Merkez, Acıpayam, Denizli, Güncel
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