Deprem Bölgesinde Okullar 2 Gün Tatil Edildi

Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildi Telaşla sınıflarından çıkan öğrencilerin sınıflarda kitapları açık, montları askıda kaldıDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4-3'lik depremin ardından yıkım olmadığı ancak bölgede okulların 2 gün süre ile tatil edildi.

Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildi

Telaşla sınıflarından çıkan öğrencilerin sınıflarda kitapları açık, montları askıda kaldı



DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4-3'lik depremin ardından yıkım olmadığı ancak bölgede okulların 2 gün süre ile tatil edildi. Deprem bölgesindeki okullarda ise sarsıntı

sırasında sınıflarından telaşla çıkan öğrencilerin kitaplarımım sıralarda açık, montlarının da askıda asılı kaldığı görüldü.

Acıpayam merkez üslü 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.

Kitapları açık, montları asılı kaldı

Depremden en çok etkilenen Karahöyük mahallesindeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası deprem sırasında herhangi bir zarar görmemesine karşın, bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okul binasına alınmıyor. Okula ve öğrencilerin ders işlediği sınıflara bakıldığında ise, depremin şiddeti gözler önüne seriliyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin mortları hala sınıflarındaki askılarında asılı, ders sırasında sıralarında açtıkları kitaplar ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otopside Fark Edildi, Apartman Karantinaya Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım

Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar

Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor