Deprem bölgesinde okullar eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Elazığ'da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hafif hasar gören okulları Türk Kızılay'ın 'Benim Okulum' projesi kapsamında Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretime hazırlanıyor.

24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Elazığ'da birçok okulda hasar meydana geldi. Deprem nedeniyle 14 olmak üzere toplamda 17 okulun yıkılmasına karar verilirken, hafif zara gören okullarda da tadilatların büyük bir bölümü tamamlandı. Türk Kızılay' da 'Benim Okulum' projesi kapsamında Elazığ merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Yılangeçiren mezrasında ve birçok okulda depremden hasar gören okulları tadilatlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek son aşamaya getirdi. Tadilatları tamamlanan okulların Pazartesi günü eğitime açılmasının planlandığı bildirildi.

Depremin ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığıyla hasarlı olan okulları tespit etiklerini ifade eden Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal direktörlüğünde görev yapan Emrah Göktürk, "Genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu 'Benim Okulum' projesi kapsamında da köy okulların tadilatlarını gerçekleştiriyorduk. Deprem nedeniyle Elazığ'da ilk okulumuzun tadilatına başlayalım dedik. Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünün Yılangeçiren mezrasındayız. Burada boya badana tadilatlarını ivedilik ile başlattık. Pazar günü bunlar bitecek. Çocuklarımız yeni eğitim ve öğretimine devam edecekler. Çocuklarımız üzerinde depremin izlerini de görmemiş olacaklar psikolojik olarak da bir rahatlık içerisine girecekler. İlk yıl hedefimizde 10 okul var. Bu okulları ağırlıkla taşımalı olarak köy okullarında yatılı bölge okullarından da seçmeye çalışıyoruz. Elazığ merkezde toplam 5 tane okulumuzun tamiratını ve boya badana işlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Deprem nedeniyle yüzeysel hasarın bulunduğu okullarının tadilatlarına katılacak öğrencilerde, çalışanlara yardım etti.

(İHA)