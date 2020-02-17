Deprem bölgesinde sıcaklık artacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde sıcaklık artacak - Son Dakika

Deprem bölgesinde sıcaklık artacak

6 saat önce

Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da sıcaklıkların yükseleceği bildirildi.

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Deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da sıcaklıkların yükseleceği bildirildi.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son tahminlere göre bu haftadan itibaren son depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da hava sıcaklığının artacağı belirtildi. Açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün (Pazartesi) parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Salı günü kısa süreli hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olarak geçeceği, sıcaklıkların artarak mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.


Bölgede zaman zaman ise hafif rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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