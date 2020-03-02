Deprem bölgesinde sıcaklık artacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde sıcaklık artacak - Son Dakika

Deprem bölgesinde sıcaklık artacak

6 saat önce

Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

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Elazığ ve Malatya deprem bölgesinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde havanın bugün (Pazartesi), Salı ve Çarşamba günleri parçalı ve az bulutlu, Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.


Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği ifade edilirken, rüzgarların güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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