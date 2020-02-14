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Deprem bölgesinde taksit sayısı artırıldı
19 dakika önce
Elazığ ve Malatya İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri BDDK kararı ile artırıldı.
Elazığ ve Malatya İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri BDDK kararı ile artırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:07
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