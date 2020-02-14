Deprem bölgesinde taksit sayısı artırıldı - Son Dakika
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Deprem bölgesinde taksit sayısı artırıldı

19 dakika önce

Elazığ ve Malatya İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri BDDK kararı ile artırıldı.

Deprem bölgesinde taksit sayısı artırıldı, System.String[]

Elazığ ve Malatya İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri BDDK kararı ile artırıldı.

Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:07 
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