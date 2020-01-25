Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı - Son Dakika

Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da vergi kanunu uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'da vergi kanunu uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir" denildi.

Mücbir sebep süresince; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.

Vergi borçlarının da faizsiz şekilde taksitlendirileceği ifade edilerek, "Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu'nun 115'inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür" ifadeleri kullanıldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu
İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deprem bölgesinde vergi uygulamasına 3 ay 'mücbir sebep hali' ilanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]