"Deprem bölgesinde" yağış etkili olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Deprem bölgesinde' yağış etkili olacak - Son Dakika

"Deprem bölgesinde" yağış etkili olacak

6 saat önce

Deprem bölgesinin, salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Deprem bölgesinin, salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremin etkili olduğu yerlere ilişkin olarak "Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu" hazırladı.

Buna göre, bugün yağış beklenmezken, bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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