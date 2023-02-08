Deprem bölgesinde yaşam mücadelesi! Yaşlı çiftin araçlarını park ettikleri bina uzaklaştıktan saniyeler sonra yıkıldı

Türkiye'de önceki gün yaşanan ve 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇİFT AYRILDIKTAN 10 DAKİKA SONRA YIKILDI

Gaziantep'de 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde tamamen yıkılan Emre Ap. A.blok enkazına gelen Mehmet Mehdi Kirişçi ve eşi Rahime Kirişçi 'nin araçlarını park ettikleri boş bine bina, yaşlı çift ayrıldıktan 10 dakika sonra tamamen yerle bir oldu.

"İLK DEPREMDE ÇÖKEN APARTMANA BAKMAK İÇİN GELDİK"

Bugün ölümden dakikalarla kurtuldukları enkaza yeniden gelen Kirişçi çifti, yaşadıklarını anlattı. Mehmet Mehdi Kirişçi, ilk depremde çöken 11 katlı Emre apartmanına bakmak için geldiklerini ve araçlarını ilk depremde hasar gördüğü için boş olan bir başka apartmanın altına koyduklarını söyledi.

"ARACIMIZI PARK ETTİĞİMİZ BİNA YERLE BİR OLDU"

Eşini araçta bırakıp enkaza bakıp yeniden araca döndüğünü söyleyen Kirişçi, "Aracımıza bindikten kısa süre sonra yolda giderken şiddetli bir sarsıntı hissettik. Dönüp baktığımızda az önce altına aracımızı park ettiğimiz binanın yerle bir olduğunu gördük. Biraz geç gelsek ikimiz de hayatta olmayacaktık, Allah korudu" dedi.

"BİNADA YARIK VARDI YANLARA DOĞRU ŞİŞMİŞTİ"

Eşiyle birlikte ölümden dönen Rahime Kirişçi'de eşi enkaza bakmaya gittiğinde araç içinde onlar beklediğini belirterek "Binaya baktığımda zaten ortasında yarık vardı yanlara doğru şişmişti. Eşim 10 dakika sonra geldi ve yola çıktık, ardından ikinci depremi hissettik. Baktığımızda aracı altına park ettiğimiz bina yerle bir olmuştu" dedi.