Deprem bölgesindeki aileyi Mersin'e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Deprem bölgesindeki aileyi Mersin'e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

09.02.2023 10:22
Deprem bölgesindeki aileyi Mersin'e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan Mersin'e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu taksisinin kaza yapması neticesinde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan Mersin'e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu taksisinin kaza yapması neticesinde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T.'nın sürücülüğünü yaptığı 33 T 0079 plakalı taksi ile Mersin'e doğru giderken, araç otoyol Adana- Tarsus mevkii Doğan Tesislerini 300 metre geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza anında yoldan da çıkan araç çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu. Bölgede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Mersin Büyükşehir itfaiye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. (57) ile yolculardan İrfan Taşan (53) ile Hasan Taşan (74) yaralandılar.

Araç içerisinde bulunan Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan (97) ise olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Yaralı 3 kişi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem bölgesindeki aileyi Mersin'e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem bölgesindeki aileyi Mersin'e götüren taksi kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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