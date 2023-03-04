Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü - Son Dakika
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Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

04.03.2023 11:37
Deprem bölgesindeki bir ev, arazide oluşan yarığa gömüldü

ADSIZ GÜNEBAKAN/FIRAT ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkoğlu ile Nurdağı ilçeleri sınırında bulunan bir ev, yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.

ADSIZ GÜNEBAKAN/FIRAT ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkoğlu ile Nurdağı ilçeleri sınırında bulunan bir ev, yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi arasındaki arazi depremden önemli ölçüde hasar aldı.

Yarıkların oluştuğu arazide bulunan evler de büyük hasar gördü. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki tek katlı bir ev yaklaşık 2,5 metre toprağa gömüldü.

Sahiplerinin Düzce'de ikamet ettiği, bahçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu evde oluşan ağır hasar ile arazide oluşan yarıklar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve kendi evleri de ağır hasar gören Eyüp Sabri Beyazıt, AA muhabirine, deprem sırasında bir gürültü duyduklarını, yolun yakınında olması nedeniyle önce evlerine bir arabanın çarptığını sandığını söyledi.

Sonra deprem olduğunu anladıklarını, sarsıntının gittikçe arttığını anlatan Beyazıt, evlerinin duvarlarının yıkılmaya başladığını belirtti.

Komşularından birinin evinden çıkınca oluşan çukura düştüğünü dile getiren Beyazıt, bu kişiyi babasının kurtardığını aktardı.

Beyazıt, toprağa gömülen evi görünce oldukça şaşırdıklarını vurgulayarak, "Bu evi gördüğümüzde şoke olduk. Normalde burayı traktörle sürerken oldukça zorlanırdık, ama şimdi bu halde." diye konuştu.

"Köydeki 20 haneden 3'ü sağlam kalmış"

Ali Aksu da Gaziantep'te çalıştığını, depremden sonra Bademli Mahallesi'ne gelmeye çalıştığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Sabah saat 9-10 gibi köye ulaştım. Araçla geçemedim köye. Burası tam Gaziantep ile Kahramanmaraş il sınırı. Fay, evi içine çekmişti. 2,5 metre derinlik var. Çok büyük hasar olmuş. Köye vardığımda 20 haneden 3'ü sağlam kalmış, diğerleri hep yıkılmıştı."

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Gaziantep, Düzce, Güncel, Son Dakika

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