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Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi
12 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, deprem bölgesindeki esnafa 50 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:48
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