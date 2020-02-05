Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi - Son Dakika Ekonomi

Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi

12 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, deprem bölgesindeki esnafa 50 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı.

Berat Albayrak, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:48 
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