Deprem bölgesindeki evlerine gidecek öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesindeki evlerine gidecek öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika

Deprem bölgesindeki evlerine gidecek öğrencilere ulaşım desteği

6 saat önce

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da üniversite okuyup ailesi Malatya ve Elazığ'da yaşayan üniversite öğrencilerinin, memleketlerine gitmek istemeleri halinde ulaşım ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Deprem bölgesindeki evlerine gidecek öğrencilere ulaşım desteği, System.String[]

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da üniversite okuyup ailesi Malatya ve Elazığ'da yaşayan üniversite öğrencilerinin, memleketlerine gitmek istemeleri halinde ulaşım ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.


Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya çalışırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, evleri Malatya ve Elazığ'da bulunan üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek istemeleri halinde ulaşım ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamasında, "Bolu'dan memleketleri Elazığ ya da Malatya'ya gitmek isteyen öğrenci kardeşlerimizin ulaşım ücretlerini Bolu Belediyesi olarak biz karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Tanju Özcan, Malatya, Elazığ, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:23 Kaynak: İHA
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