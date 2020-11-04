Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

04.11.2020 08:02
Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı, System.String[]

İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İzmir'de deprem bölgesinden topladığı erzak ürünlerini marketinde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deprem bölgesinden erzak toplayıp marketinde sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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