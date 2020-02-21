Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira yardım gönderildi - Son Dakika Ekonomi

Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira yardım gönderildi

12 dakika önce

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira yardım gönderildi, System.String[]

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

Deprem, Elazığ, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:39 
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