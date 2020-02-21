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Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira yardım gönderildi
12 dakika önce
Elazığ'daki depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.
Elazığ'daki depremin ardından bölgeye Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:39
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