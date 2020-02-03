Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı - Son Dakika

Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı

7 saat önce

Elazığ depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği Malatya'da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.

Deprem bölgesine 400 ısıtıcı yardımı, System.String[]

Elazığ depreminin yıkıcı gücünün en çok hissedildiği Malatya'da, deprem bölgesine hayırsever işadamları tarafından bağışlanan 400 ısıtıcı daha gönderildi.


Sivrice'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Türkiye'nin birçok yerinden yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Gönüllüler tarafından gönderilen yardımlar Malatya'da AFAD'ın koordinasyonu ile ihtiyaçlara göre deprem bölgelerine götürülüyor. İzmir'den de hayırsever işadamları tarafından Malatya'ya yollanan 400 adet ısıtıcı Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezinin koordinesinde AFAD deposuna teslim edildi. Dernek Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "Yaptıkları yardımlardan dolayı işadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem sonrası Malatya ve Elazığ için tüm Türkiye tek yürek oldu. Allah herkesten razı olsun" dedi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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